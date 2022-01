Airbus lance ses vols commerciaux en BelugaST

Airbus se lance dans une nouvelle activité. Alors que la flotte de BelugaXL entre progressivement en service, l'avionneur a décidé de proposer ses BelugaST sur le marché du transport de fret commercial, afin de répondre aux besoins de transport hors gabarit. L'activité Airbus Beluga Transport a été lancée au quatrième trimestre 2021, avec une première mission réalisée durant la période des fêtes entre Marignane et Kobe.



C'est le BelugaST n°3 qui a été utilisé pour cette mission. Il transportait un hélicoptère lourd de son site de production (Airbus Helicopters) à son client (dont l'identité n'a pas été révélée). Le vol a comporté trois escales, à Varsovie, Novossibirsk et Séoul.



Pour le moment, l'activité commerciale autour du BelugaST est prise en charge par Airbus Customer Services (pour la partie vente) et ATI (Airbus Transport International, pour la partie opérationnelle). Deux appareils - le n°2, F-GSTB qui sort tout...