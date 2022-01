Ces dogmes qui vont finir par plomber le transport aérien français

Les décisions concernant la suppression de certaines lignes aériennes intérieures française, lorsqu'une alternative en train de moins de 2h30 existe, et la réduction de voilure de la compagnie HOP! au profit de Transavia sont de plus en plus remises en question depuis quelques semaines.



Le grand coup de semonce est venu mi-décembre de la Commission européenne qui a décidé d'ouvrir une enquête sur le projet de suppression des vols intérieurs qui doit officiellement intervenir à la fin du mois de mars, une enquête approfondie venant d'une demande formulée par l'Union des aéroports français et par une partie des compagnies aériennes volant dans le ciel français. Cette enquête n'a pas encore pour but de venir remettre en cause les effets de la loi Climat sur les lignes intérieures françaises, mais elle pourrait clairement donner du corps à d'autres initiatives menées depuis certaines régions de l'Hexagone.