ITA Airways approchée par les groupes Lufthansa et MSC

Lufthansa est en pole position pour s'associer à ITA Airways. Le groupe allemand et le groupe MSC ont émis une expression d'intérêt pour acquérir une participation majoritaire dans la nouvelle compagnie italienne. Les deux groupes intéressés doivent déterminer les modalités de leur potentiel partenariat au cours de la procédure de due diligence.



Ils se sont en revanche déjà entendus sur le fait qu'ils souhaitent que le gouvernement italien conserve une participation dans la compagnie. Ils également demandé une période d'exclusivité de 90 jours.



Dès la création de la compagnie, le gouvernement italien avait affirmé qu'il n'avait pas vocation à rester son actionnaire majoritaire et que la recherche d'un partenariat interviendrait très rapidement. Et à son lancement, son président Alfredo Altavilla avait rappelé que « ITA Airways n'était pas née pour rester seule », trop petite pour résister sans soutien à ses puissants concurrents. Il annonçait espérer trouver un allié avant la fin de l'année.



ITA Airways a commencé par se rapprocher de SkyTeam dès novembre dernier, deux semaines après le début de ses opérations. Elle a par la suite conclu plusieurs accords de partage de codes, notamment avec Delta Air Lines et Air France-KLM. Une union avec Lufthansa demanderait de dénouer ces accords, en faveur de l'établissement de liens avec Star Alliance.



Delta Air Lines avait révélé il y a deux semaines n'être pas intéressée pour prendre une participation dans la compagnie italienne. Par ailleurs, Air France n'a pas les coudées franches pour investir dans une concurrente : « il est en principe interdit à Air France et sa holding d'acquérir une participation supérieure à 10 % chez des concurrents ou d'autres acteurs du même secteur d'activité » tant qu'elle n'a pas remboursé 75% de sa recapitalisation, selon les conditions posées par la Commission européenne en avril 2021 pour approuver l'aide d'Etat accordée en 2020 à la compagnie.



Lufthansa a toujours été très intéressé par le marché italien. Le groupe y exploite Air Dolomiti et avait lancé Lufthansa Italia, opérationnelle de 2009 à 2011. Il a même envisagé à plusieurs reprises d'investir dans Alitalia mais avait à chaque fois jugé le projet non-viable.



ITA Airways indique que l'expression d'intérêt sera prochainement examinée, à l'occasion d'un conseil d'administration.