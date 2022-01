« Nous ne doutons pas de l'avenir de la compagnie » - Michel Monvoisin, PDG d'Air Tahiti Nui

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Michel Monvoisin, PDG d'Air Tahiti Nui.



Après deux années de crise et des opérations en dents de scie, Air Tahiti Nui devrait conclure l'année 2021 avec un bilan à l'équilibre, ce qui est rendu possible par le soutien de l'Etat polynésien et les efforts fournis par la compagnie pour réduire ses coûts. Désormais, elle se tourne vers l'avenir et prépare sa relance, avec, elle l'espère, un soutien de l'Etat.



Rappelant que les vols vers la France n'ont jamais cessé et que les passagers américains sont venus dès que les frontières étaient ouvertes, Michel Monvoisin explique également plus en détail les spécificités du modèle de la compagnie, de ses clients et de la destination.