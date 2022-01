Airbus crée officiellement Airbus Atlantic

Airbus Atlantic est née. Airbus a officiellement créé le 1er janvier, comme prévu, la nouvelle entité spécialisée dans les aérostructures, au sein de laquelle seront dorénavant regroupées les ressources des sites de l'avionneur à Nantes et Montoir-de-Bretagne et les fonctions associées, ainsi que les sites de Stelia Aerospace. Elle est dirigée par Cédric Gautier, anciennement PDG de Stelia.



Airbus Atlantic se revendique le numéro deux mondial des aérostructures, numéro un des sièges pilotes et numéro trois des fauteuils passagers de classe affaires et première (qui resteront commercialisés sous la marque Stelia Aerospace). La société compte 13 000 collaborateurs dans cinq pays (France, Espagne, Maroc, Tunisie et Canada) et devrait avoir un volume d'activité d'une valeur de 3,5 milliards d'euros.



Airbus avait dévoilé en avril dernier son projet de réorganisation industrielle, avec pour objectif de renforcer l'un de ses coeurs de métier dans son système industriel : l'assemblage d'aérostructures. Pour cela, il avait décidé de créer deux sociétés dans ce domaine, l'une en Allemagne (autour des sites de Stade, d'assemblage d'aérostructures de Hambourg et de Premium Aerotech) et l'autre en France.



L'activité d'Airbus Atlantic ne sera pas totalement orientée vers sa maison-mère mais peut également répondre aux besoins d'autres avionneurs, comme ATR, Dassault Aviation ou Bombardier, tandis que son activité autour des fauteuils continue de d'adresser à toutes les compagnies aériennes mondiales. Avec cette réorganisation, elle espère se renforcer pour proposer une réponse efficace aux mutations du secteur aéronautique : concurrence accrue, augmentation des cadences de production, modernisation du système industriel et préparation à une aviation décarbonée.