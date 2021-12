La Sécurité Civile réceptionne ses nouveaux Airbus H145 à cinq pales et en prendra deux de plus

La Sécurité Civile a réceptionné deux nouveaux H145 sur sa base de Nîmes le 16 décembre. Ces nouveaux H145 viennent d'être produits par Airbus Helicopters et sont donc dans la nouvelle configuration à cinq pales. Ils viendront renforcer en 2022 la flotte des 33 Dragon EC145 de la Sécurité civile pour participer aux opérations de secours sur l'ensemble du territoire, après une phase de certifications opérationnelles et techniques.



L'acquisition des deux nouvelles machines avait été notifiée par la Direction Générale de l'Armement (DGA) l'année dernière dans le cadre du plan de relance. Une présentation des nouveaux hélicoptères de la Sécurité Civile était organisée à Nîmes-Garons , en présence du préfet Alain Thirion, directeur général de la Sécurité civile et de la gestion des crises et de Bruno Even, le PDG de l'hélicoptèriste européen.



Cette nouvelle variante de l'hélicoptère biturbine léger avait quant à été dévoilée lors du salon Heli-Expo à Atlanta en 2019. Il avait décroché sa certification EASA en juin dernier. Le nouveau rotor à cinq pales apporte une maintenance simplifiée tout en permettant d'augmenter la charge utile de 150 kg, soit 1,91 tonne. Le H145 est motorisé par deux turbines Arriel 2E de Safran Helicopter Engines gérées par un FADEC (Full Authority Digital Engine Control).



« Nous sommes fiers de fournir à la Sécurité Civile deux H145 de nouvelle génération. Cette commande fait suite au premier contrat du plan gouvernemental de soutien à l'aéronautique de la France, signé en 2020, qui offre à Airbus Helicopters une visibilité pendant cette crise sanitaire et économique mondiale », a annoncé Bruno Even, le PDG d'Airbus Helicopters présent à la présentation officielle des nouveaux hélicoptères sur la base de Nîmes-Garons . « Le nouveau H145 sera un atout pour les missions critiques que la Sécurité civile remplit, comme nous l'avons vu lors des différentes vagues de la pandémie et, plus récemment, après les inondations », a-t-il ajouté.



Une commande pour deux nouveaux H145 supplémentaires



La DGA a par ailleurs profité de la réception des deux nouveaux H145 de la Sécurité Civile pour annoncer la commande imminente de deux H145 supplémentaires, des hélicoptères qui rejoindront aussi la flotte de la direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'Intérieur français (DGSCGC) en 2023.



« La DGSCGC est engagée dans un programme ambitieux et pluriannuel de modernisation de ses moyens d'intervention pour s'adapter à l'évolution et l'exigence de nos missions au service de la population. Nous intervenons jour et nuit depuis nos 23 bases en France hexagonale et en outre-mer. Une personne est secourue en moyenne toutes les 33 minutes par un de nos hélicoptères "Dragon" et ces deux nouveaux appareils viendront renforcer dès 2023 la capacité opérationnelle des femmes et des hommes de la Sécurité civile partout en France » a déclaré le préfet Alain Thirion, directeur général de la Sécurité civile et de la gestion des crises.