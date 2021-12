« Nous nous aventurons progressivement à faire les mêmes travaux de surveillance dans le militaire que dans le civil » - Guy Tardieu, PDG de l'OSAC

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Guy Tardieu, PDG de l'OSAC (Organisme pour la Sécurité de l'Aviation Civile).



Dans la seconde partie de cet entretien avec Guy Tardieu sont évoquées les grandes problématiques auxquelles l'OSAC va être confronté et comment l'organisme s'appuie sur les savoir-faire au sein du groupe Apave pour développer ses propres compétences (dans le RBO et la cybersécurité par exemple).



Alors qu'il est également en train s'aventurer dans la surveillance de la navigabilité des aéronefs d'Etat, il se prépare à devoir se pencher à l'avenir sur celle des drones et des dirigeables, puis des avions électriques et des appareils utilisant des carburants alternatifs.