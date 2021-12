L'aviation régionale renaîtra bientôt plus forte

Particulièrement fragilisée par la crise liée à la pandémie, fustigée par les militants écologistes au profit du train, et de la voiture, l'aviation régionale a bien souffert ces derniers temps. C'est pourtant aussi sur les vols de courte distance que l'aviation va avoir un important rôle à jouer lors de la reprise, avec une succession de révolutions qui commencent à se bousculer à l'horizon.



Car seule l'aviation régionale est capable de maintenir et créer de la connectivité de façon durable et abordable sur certains marchés, avec des fréquences qui ne peuvent être financièrement rentables pour les compagnies aériennes low-cost. On le sait, le trafic intérieur, ou de courte distance, est celui qui sera amené à redécoller le plus rapidement de par le monde, avec de nouvelles opportunités de liaisons point-à-point en dehors des grands hubs, mais aussi sur des lignes abandonnées par de grandes compagnies aériennes traditionnelles...