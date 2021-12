Succès monumental pour Dassault Aviation qui place 80 Rafale aux Émirats Arabes Unis

C'est un contrat historique qui attendait Emmanuel Macron lors de sa visite officielle aux Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi commande 80 avions de combat Rafale de Dassault Aviation, un contrat ferme estimé à 14 milliards d'euros, sans compter les armements qui seront également fournis. Il s'agit de la plus importante commande jamais signée par Dassault Aviation, et de l'un de plus important contrat de défense jamais signé par la France. C'est aussi plus d'avions que ce qui avait été initialement prévu dans l'appel d'offres (63).



Le contrat a été signé ce jour par Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation et Tareq Abdul Raheem Al Hosani, PDG de Tawazun Economic Council, en charge des acquisitions de sécurité et de défense des EAU, en présence d'Emmanuel Macron et de Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, Prince Héritier d'Abu Dhabi et Vice-Commandeur des Forces Armées des EAU.



Les Émirats Arabes Unis sont le sixième pays au monde à acquérir des Rafale, en plus de la France, confirmant la multiplication des contrats à l'export de l'avion de combat de Dassault Aviation depuis 2015. Ce nouveau grand succès à l'export du Rafale vient aussi récompenser la ténacité de Dassault Aviation sur ce contrat, en plus des qualités intrinsèques de l'appareil, concluant une campagne marquée par une concurrence féroce depuis 2008.



80 Rafale livrés au nouveau standard F4 à partir de 2027



Les futurs Rafale des Émirats Arabes Unis seront livrés au standard F4, la dernière évolution du chasseur omnirôle attendu par l'armée de l'Air & de l'Espace (AAE) en 2025. Les livraisons des 80 Rafale de l'UAEAF s'étaleront sur quatre ans à partir de 2027.



Le contrat d'acquisition des Rafale s'accompagne d'un contrat spécifique pour ses armements avec MBDA (missiles air-air Mica NG et missiles de croisière Black Shaheen). L'armée de l'Air des EUA sera donc le deuxième utilisateur du Rafale F4. Au total, le contrat global dépasse ainsi les 16 milliards d'euros (66 milliards d'AED).



Pour rappel, le standard F4 du Rafale a été officiellement lancé en 2019 pour apporter plus de fonctionnalités collaboratives ainsi que des évolutions au niveau des capteurs radar et optronique secteur frontal, avec une capacité viseur de casque. Par ailleurs, il permettra d'ajouter le missile Mica NG et la bombe AASM de 1000 kg à son asenal.



« Ce contrat est historique : je suis fière de voir l'excellence industrielle française au sommet. Rien n'aurait été possible sans l'indéfectible engagement de l'équipe France depuis de nombreuses années. Ce contrat cimente un partenariat stratégique plus solide que jamais et contribue directement à la stabilité régionale » s'est félicité Florence Parly, la ministre des Armées. Elle rappelle que l'armée de l'air émirienne est déjà un important client des avions de chasse de Dassault, avec sa soixantaine de Mirage 2000-9. Ces appareils sont d'ailleurs en cours de modernisation par l'avionneur français.



Le ministère des Armées précise aussi que les Rafale et leurs équipements sont commandés via des contrats commerciaux entre les Émirats arabes unis, le GIE Rafale (Dassault Aviation, Safran et Thales) et MBDA. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre d'un programme majeur d'équipement et de formation, qui fait l'objet d'un accord intergouvernemental et de deux arrangements de coopération dans les domaines opérationnels et de l'armement.



Multiplier au moins par deux les capacités de production du Rafale



Pour Eric Trappier, « La vente de 80 Rafale à la Fédération des EAU est un succès français : j'en suis très fier et très heureux. Je veux remercier les autorités émiriennes du renouvellement de leur confiance dans nos avions. Après les Mirage 5 et les Mirage 2000, ce contrat Rafale vient consacrer la relation stratégique qui unit nos deux pays et la satisfaction de l'Armée de l'Air des Émirats Arabes Unis, partenaire historique et exigeant de notre société. Je souhaite souligner la qualité et l'efficacité des relations entre les autorités françaises et l'industrie, qui ont aussi permis ce succès de l'équipe France.



Le PDG de Dassault Aviation a également annoncé que ce nouveau contrat allait désormais devoir « plus que doubler » les capacités de production actuelles de l'avion de combat face à son carnet de commandes record. Des milliers d'emplois pourraient ainsi être créés ces prochaines années dans tout l'écosystème des 400 entreprises qui contribuent au programme Rafale.



Rien que cette année, l'avion de combat de Dassault a été vendu une nouvelle fois à l'Égypte (30 avions qui s'ajoute à une première commande de 24 exemplaires, un contrat effectif depuis le 15 novembre), à la Grèce (6 appareils neufs et 12 exemplaires prélevés dans la flotte de l'Armée de l'Air et de l'Espace, avec une annonce pour 6 autres exemplaires neufs) et à la Croatie (deux biplaces et dix monoplaces au standard F3R prélevés sur la flotte française à partir de 2023).



Et le Rafale intéresse toujours l'Inde (potentiel de 114 Rafale supplémentaires), l'Indonésie (36) et la Finlande (appel d'offres pour 64 avions).