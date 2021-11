China Airlines tient son premier Airbus A321neo et dévoile ses nouvelles cabines régionales

Une nouvelle page se tourne pour la compagnie porte-drapeau taïwanaise. China Airlines vient de réceptionner son premier Airbus A321neo ce jour à Finkenwerder (Hambourg), un type d'appareil qui va progressivement remplacer sa flotte de Boeing 737-800. La compagnie taiwanaise s'est engagée pour 25 exemplaires du monocouloir le plus capacitaire de l'avionneur européen (11 en commande directe chez Airbus et 14 en leasing chez Air Lease Corporation et CALC), avec cinq autres exemplaires en option. Ce premier exemplaire appartient au portefeuille d'ALC.



Comme prévu, le nouveau monocouloir de China Airlines est configuré avec une cabine biclasse de 180 sièges (12 en Premium Business Class et 168 en classe économique) mais cette fois la compagnie s'est clairement montrée ambitieuse pour la classe affaires, l'alignant voire dépassant les standards de ses gros-porteurs qui desservent son réseau asiatique. Exit les sièges de type "Recliner" en classe affaires, la compagnie nationale de Taïwan mise...