Irkout pousse son moyen-courrier MC-21 à l'international

Présenté sur le statique le matin et lors d'une démonstration en vol l'après-midi, le nouveau monocouloir MC-21 d'Irkout (consortium UAC) a incontestablement fait une visite remarquée lors de la dernière édition du salon aéronautique de Dubaï. Mieux, c'est le MC-21-310 qui était mis en avant, la version remotorisée par le réacteur russe PD-14 d'Aviadvigatel. Il s'agissait de sa toute première visite hors de Russie, tout un symbole pour un programme qui entre très bientôt sur le marché des A320neo et des 737 MAX d'Airbus et Boeing.



Le MC-21-300, première version du MC-21 motorisée par les PW1400G de Pratt & Whitney doit d'ailleurs décrocher sa certification de type en Russie d'ici la fin de l'année, la compagnie de lancement étant Rossiya, filiale d'Aeroflot pour une cinquantaine d'exemplaires, dont la moitié au minimum sera équipée de GTF. Les quatre prototypes du MC-21-300 ont désormais accumulé plus de 600 heures...