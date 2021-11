« Dubaï est l'occasion de renforcer la présentation de nos nouveaux produits, Falcon 6X, 10X », Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation.



Présent au salon de Dubaï pour présenter les produits civils et défense de Dassault, Éric Trappier se réjouit de pouvoir enfin reprendre les discussions en face-à-face avec ses clients depuis quelques semaines.



Constatant un salon actif dans le militaire, avec de nombreux clients et prospects dans la région, il affirme également que l'aviation d'affaires se porte très bien. La demande est au beau fixe, elle pourrait se transformer à l'avantage de Dassault au Moyen-Orient, auquel les Falcon 6X et 10X sont parfaitement adaptés, et le boom des ventes d'avions d'occasion devrait très rapidement profiter aux avions neufs.