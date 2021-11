Airbus A350F : un nouvel avion cargo pour les dominer tous

Airbus a encore tiré le premier. La carrière commerciale du nouvel Airbus A350F vient de démarrer avec cette première commande potentielle pour sept exemplaires d'Air Lease Corporation (ALC) annoncée au salon aéronautique de Dubaï.



Et comme on pouvait s'y attendre, cette nouvelle variante cargo de la famille des gros-porteurs long-courriers de nouvelle génération d'Airbus est particulièrement ambitieuse, venant s'attaquer au coeur du marché et devenant de fait le nouvel étalon du fret aérien mondial, avec ses 106 tonnes de chargement maximal (3 tonnes de plus que pour le 777F, 11% de volume en plus) et un rayon d'action à pleine charge annoncé à plus de 9500 km, idéal pour relier l'Asie et l'Europe par exemple.



Airbus va ainsi imposer ce qui se fait de mieux aux acteurs du monde du cargo, à l'image de ce qui s'est produit pour le transport de...