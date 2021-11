Dubai Airshow : Bienvenue à bord du Boeing 777X

Il est la grande nouveauté du salon : le tout premier 777-9 produit par Boeing et utilisé depuis presque deux ans pour des essais en vol est présent au Dubai Airshow. Pour venir, l'appareil a réalisé son premier vol hors des Etats-Unis et son premier vol long-courrier, reliant Seattle à Dubaï en une quinzaine d'heures.



Il est désormais présent toute la semaine sur le statique et participe également aux démonstrations en vol. Le Journal de l'Aviation a pu le visiter.





Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Bien entendu, s'agissant du tout premier 777X d'essai, qui réalise l'essentiel des tests de performance, l'appareil est rempli d'équipements de test.





Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

On peut toutefois déjà voir que le cockpit a été largement modernisé par rapport au 777. Doté de larges écrans tactiles de 12...