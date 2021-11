Airbus remporte une nouvelle commande massive d'Indigo Partners

Le groupe de capital-investissement américain Indigo Partners a fait le déplacement au salon aéronautique de Dubaï et ce n'était clairement pas un voyage d'agrément. Airbus vient de remporter une commande ferme pour 255 A321neo, dont figureront au moins 29 A321XLR, la nouvelle version à long rayon d'action (4700 nautiques) qui doit entrer en service à partir de 2023.



Plus précisément, la compagnie hongroise Wizz Air prendra 75 A321neo et 27 A321 XLR supplémentaires. Elle précise que l'essentiel des livraisons sera effectué entre 2025 et 2027. Elle pourrait par ailleurs acquérir dix-neuf A321neo supplémentaires « dans certaines circonstances ». L'accord s'accompagne de droits d'achat pour 75 appareils de plus, avec des livraisons en 2028 et 2029 s'ils sont convertis en commandes fermes avant la fin de l'année 2022. La low-cost a également l'option de convertir ses appareils en A320neo ou en A321XLR en fonction de ses besoins. Cette commande devrait lui permettre de se rapprocher considérablement de son objectif d'atteindre une flotte de 500 avions à la fin de la décennie.



Par ailleurs, Frontier, la low-cost de Denver (Colorado), ajoutera 91 A321neo à sa flotte. La mexicaine Volaris prendra quant à elle 39 A321neo en plus. Enfin, JetSMART, le jeune low-cost basée au Chili et en Argentine exploitera 21 A321neo et 2 A321XLR supplémentaires, ces derniers pouvant logiquement traverser le continent pour atteindre l'Amérique du Nord.



Indigo Partners avait déjà commandé 20 A321XLR pour Wizz Air, 18 pour Frontier et 12 pour JetSMART lors de la dernière édition du salon du Bourget en 2019. Au total, les compagnies du groupe auront ainsi commandé 1145 appareils de la famille A320 d'Airbus.



À noter qu'en plus des nouveaux appareils, Volaris et JetSMART vont également convertir 38 A320neo en A321neo de leurs précédentes commandes.



Les appareils de la famille A320neo précédemment commandés par Indigo Partners sont motorisés par des PW1100G-JM de Pratt & Whitney. Le motoriste américain est donc bien positionné pour remporter une commande de plus de 510 GTF supplémentaires.