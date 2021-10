Boeing 787 : 10 années de rêves et de galères

L'anniversaire des 10 ans de l'entrée en service du Boeing 787 chez All Nippon Airways (ANA), compagnie de lancement du « Dreamliner », aurait pu être l'occasion d'une belle fête, mais il n'en sera rien. Les livraisons du long-courrier de nouvelle génération de taille intermédiaire de Boeing sont désespérément à l'arrêt depuis le mois de mai suite au différend entre l'avionneur et la FAA sur les méthodes d'inspections à adopter pour juguler les défauts de qualité constaté sur une série d'appareils l'année dernière.



Plus d'une centaine de 787 attendent aujourd'hui de pouvoir rejoindre leurs clients, et ce malgré la crise qui impacte particulièrement le segment des avions gros-porteurs depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19.



La carrière du Dreamliner n'a clairement pas été un long fleuve tranquille, loin de là. Après une succession de retards à l'allumage repoussant son entrée en service de plus de quatre...