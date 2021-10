« Pour la première fois, on voit une reprise des réservations à plus long terme », Nathalie Stubler, PDG de Transavia France

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Nathalie Stubler, présidente-directrice générale de Transavia France.



Transavia se sent nettement engagée dans la reprise. Après avoir commencé à reprendre certaines lignes intérieures du groupe Air France durant l'automne 2020, la low-cost a connu un grand succès sur la pointe été sur l'ensemble de son réseau, qui semble se confirmer pour les périodes de la Toussaint et de Noël, et constate plusieurs signes de reprise. Elle considère avoir encore un champ d'action très large de développement, ce qu'elle va notamment pouvoir exploiter grâce à une nouvelle augmentation de sa flotte en 2022. Nathalie Stubler évoque également ce que la crise a changé pour la compagnie et ses actions en faveur de la réduction de ses émissions.