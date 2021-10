« La recherche est un grand enjeu, y compris de réconciliation entre le secteur et le grand public » - Jean-Baptiste Djebbari

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports, pour la seconde partie de son entretien.



Avant d'évoquer sa propre expérience de pilote, Jean-Baptiste Djebbari exprime sa confiance en la capacité de l'aviation de faire sa transition écologique et évoque les investissements massifs réalisés par les industriels et le gouvernement en faveur de sa décarbonation.



Modérément inquiet du bashing que subit le secteur depuis quelques années, il estime que la croissance de l'aviation restera durable, surtout si la recherche continue et que les innovations se poursuivent, y compris dans l'aviation générale. Il appelle également à mieux donner à voir celles qui existent déjà.