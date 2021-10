Dassault Aviation dévoile une cabine améliorée pour le Falcon 8X

Dassault Aviation a dévoilé un nouveau design intérieur amélioré pour le Falcon 8X, son triréacteur ultra long-courrier (6450 nautiques / 11950 km) introduit en 2016. La cabine a été repensée pour offrir plus de confort et d'ergonomie dans un style contemporain. Elle sera présentée à la convention NBAA-BACE qui se tiendra du 12 au 14 octobre à Las Vegas.



« La mise à niveau intègre les dernières technologies de cabine et la pensée stylistique contemporaine de nos équipes intérieures », a déclaré Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation. « Nous avons pris une plateforme éprouvée et, avec l'aide de nombreux commentaires des clients, nous l'avons améliorée avec une gamme de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer le confort de la cabine. »



Certaines améliorations s'inspirent d'ailleurs de la cabine du Falcon 6X, avec des lignes fluides et des surfaces incurvées destinées à offrir une perception d'espace ininterrompu d'un bout à l'autre.



L'avionneur a aussi amélioré l'acoustique de la cabine du Falcon 8X, déjà considéré comme la plus silencieuse du marché, avec un niveau moyen inférieur à 50 dB.



Selon Dassault Aviation, un nouvel éclairage LED, comprenant une lumière blanche de haute qualité et une variété de réglages programmables, permet également de réduire la fatigue oculaire tandis que de nouvelles fonctions de lever/coucher du soleil aident à s'adapter aux nouveaux fuseaux horaires et stimulent un rythme circadien naturel sur les longs vols intercontinentaux.



D'autres améliorations ont été apportées en termes de fonctionnalités, par exemple au niveau du système de gestion de la cabine et de divertissement (ICS) qui peut être paramétré via un appareil personnel en Bluetooth (comme le préfèrent de nombreux passagers) ou via des écrans tactiles présents en cabine.



Enfin, Dassault Aviation a aussi travaillé sur la zone d'entrée/cuisine qui intègre de nouvelles améliorations - en grande partie basées sur les commentaires de l'équipage de cabine - telles qu'une zone de repos plus confortable, une cuisine améliorée et plus efficace avec un évier plus grand et un nouveau robinet, un meilleur éclairage, un réfrigérateur plus grand et espace de stockage accru.