Air France s'engage sur la piste de la reconquête

La compagnie Air France a été, comme beaucoup d'autres, particulièrement impactée par la crise depuis près de 19 mois. Largement soutenue par l'État français pour éviter la catastrophe, la grande compagnie aérienne française commence néanmoins à tirer parti des importants choix stratégiques décidés par Ben Smith et son équipe depuis maintenant 3 ans, à l'instar de la récente livraison du premier des soixante Airbus A220-300 qui sillonneront bientôt l'Europe et qui contribueront à réduire sa facture carburant, et ses émissions de CO2.



Air France n'a d'ailleurs jamais cessé de réceptionner des avions neufs, même au plus fort de la crise, avec pas moins de sept A350 livrés depuis le déclenchement de la pandémie, et avec bien d'autres encore en commandes (ses douzième et treizième exemplaires sont attendus dans les prochaines semaines), pour venir remplacer ses 777-200ER vieillissants.



Il est aussi à souligner qu'en dépit des inévitables...