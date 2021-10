Gulfstream frappe fort en dévoilant deux nouveaux avions d'affaires : les G400 et G800

Les informations qui circulaient depuis quelques jours aux États-Unis, notamment chez le très bien informé The Air Current, étaient plus que fondées. Gulfstream n'a pas attendu la convention NBAA-BACE organisée la semaine prochaine à Las Vegas pour dévoiler deux nouveaux programmes d'avions d'affaires.



Le premier, baptisé G400 vient s'intercaler entre le G280 et le G500, s'attaquant ainsi au segment des jets « Super Midsize », un peu tombé en désuétude ces 10 dernières années. Le nouvel avion, décrit comme « le premier nouvel avion à grande cabine de l'industrie depuis plus d'une décennie », pourra transporter neuf, onze ou douze passagers selon la configuration cabine choisie sur une distance maximale de 4 200 nautiques (7 778 km).



L'appareil disposera donc d'un rayon d'action compatible avec des traversées transatlantiques par exemple. Le G400 pourra également atteindre une vitesse maximale de Mach 0.90, sa vitesse de croisière...