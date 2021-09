La nouvelle Alitalia, destructrice de valeurs

Alitalia va bientôt laisser la place à ITA (Italia Trasporto Aereo), une structure destinée à venir gommer des années de gestion désastreuse de la compagnie porte-drapeau italienne.



Sur le papier, la nouvelle compagnie démarre ses premiers vols le 15 octobre avec seulement 2800 salariés et 52 avions, et avec une grille de rémunérations comparable aux grandes compagnies low-cost du continent. Une commande portant sur plus de 80 appareils de nouvelle génération est aussi dans les cartons, venant refléter les importantes ambitions du nouveau transporteur d'ici 2025.



Mais ITA, c'est aussi de nombreuses interrogations concernant le sort des 7400 autres salariés d'Alitalia, le rachat potentiel de sa marque valorisée à 290 millions d'euros, et les incertitudes liées à un décollage qui interviendra malheureusement juste avant la saison hiver, la moins propice en termes de recettes.



Un report de son lancement serait même envisagé, avec d'importants...