Avec Fairmat, le recyclage écologique des composites à fibre de carbone devient possible

On connaît le goût de Benjamin Saada pour l'innovation. Après avoir cofondé ExpliSeat, qui propose l'un des fauteuils d'avion les plus légers de l'industrie, celui-ci s'est lancé dans un nouveau projet à l'ambition immense : le recyclage des composites à fibre de carbone. Il a ainsi créé Fairmat, une société qui s'apprête à proposer une technologie nouvelle de recyclage et réutilisation de ce matériau, avec un bilan carbone exemplaire. Fairmat vient de boucler une levée de fonds de 8,6 millions d'euros avec le fonds d'investissement dans les start-ups français Singular, qui lui permettra de se doter de l'usine et des équipements nécessaires à l'industrialisation de sa technologie. Et de devenir « l'une des solutions capables de changer la dynamique d'émission de CO2 de l'industrie aéronautique. »



Benjamin Saada raconte le constat qui lui a donné l'idée de Fairmat. « Je me suis aperçu que les matériaux en fibres composites...