Airbus rend Wing of Tomorrow plus concret avec le début de l'assemblage du premier prototype d'aile

Les recherches d'Airbus et ses partenaires sur les nouveaux profils d'aile progressent. L'avionneur a annoncé que le premier prototype d'aile grandeur nature conçu dans le cadre du programme R&T Wing of Tomorrow avait vu son assemblage débuter. L'usine d'Airbus à Filton a en effet réalisé le sous-assemblage de la couverture d'aile de ce premier prototype, produite au National Composite Centre de Bristol.



En parallèle, GKN Aerospace a annoncé qu'il avait livré le démonstrateur de bord de fuite fixe - après avoir réussi à produire un longeron d'aile en composite monobloc - à l'usine Airbus de Broughton, où il sera assemblé à la couverture d'aile. L'équipementier britannique explique avoir eu recours à la technologie de moulage par transfert de résine (fibres composites sèches injectées avec de la résine) plutôt que du pré-imprégné, ce qui permet de réduire la masse, de réduire de 30% les étapes de production et d'économiser...