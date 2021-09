Aviation décarbonnée : « Le vrai challenge est de savoir comment réaliser la transition de la flotte existante » - Johan Lundgren, directeur général d'easyJet

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Johan Lundgren, directeur général d'easyJet, pour la seconde partie de son entretien.



Carburant durable d'aviation, avion électrique ou à hydrogène, Johan Lundgren explique en quoi chaque technologie peut être intéressante mais pas sur n'importe quel segment et pourquoi il croit vraiment en l'avion décarboné (et son calendrier).



Il regrette en revanche toutes les initiatives politiques qui visent à limiter la liberté de prendre l'avion au nom d'une écologie qu'elles ne servent pas en réalité.



Enfin, il aborde les effets que la crise pourra avoir sur les modèles économiques des compagnies aériennes, notamment celles qui se sont lourdement endettées avec les aides qu'elles ont reçues, et pourquoi il faudra veiller à ce qu'elles n'entraînent pas de distorsion de concurrence.