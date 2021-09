L'Europe aurait besoin de plus de 8 700 avions neufs d'ici 2040, selon Boeing

Pour Boeing, la crise sanitaire actuelle est certes très difficile mais pas insurmontable. L'avionneur a récemment publié ses prévisions commerciales sur vingt ans et a réalisé un focus régional sur l'Europe qui se montre plutôt optimiste sur la capacité de redémarrage de l'industrie du transport aérien et sa résilience à long terme.



Très loin de l'appréciation d'un organisme comme l'IATA, dont les dernières analyses sont à plus court terme, l'avionneur américain anticipe une reprise forte grâce à une relative cohérence dans la gestion de la crise au niveau européen (certificat covid), la levée des restrictions de voyage et une situation économique encourageante, marquée par un retour du PIB à son niveau de 2019 au quatrième trimestre de cette année, un niveau d'épargne élevé ainsi qu'un bon niveau de confiance des entreprises. Pour lui, bien que les finances des compagnies soient exsangues, les caractéristiques fondamentales du marché n'ont pas changé...