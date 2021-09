L'Airbus A330 s'imposera-t-il cette fois dans l'US Air Force grâce à la proposition LMXT de Lockheed Martin ?

Une nouvelle guerre d'avions ravitailleurs se prépare aux États-Unis. Lockheed Martin vient de présenter sa proposition d'avions ravitailleurs pour l'US Air Force dans le cadre du programme KC-Y. Comme prévu, le groupe de défense américain s'associera avec Airbus pour produire et livrer le LMXT, un appareil dérivé de l'A330 MRTT de l'avionneur européen (A330-200), mais avec une capacité de carburant plus importante (271 000 livres contre 242 000).



Le LMXT est déjà présenté par Lockheed Martin comme le « prochain avion ravitailleur stratégique américain construit en Amérique par des Américains pour des Américains ». Ces nouvelles performances viennent par ailleurs creuser l'écart avec le KC-46A Pegasus de Boeing, déjà commandé à 100 exemplaires par le Pentagone (sur 179 exemplaires prévus) dans le cadre du programme KC-X, et dont les livraisons doivent s'achever en 2029.



Le programme K-46 n'a cessé de défrayer les chroniques lors de son développement puis lors de son introduction au sein de l'armée de l'air américaine, avec de multiples retards et de nombreux défauts techniques. Le KC-46A est aujourd'hui en service au sein de l'USAF depuis le début de l'année (46 exemplaires déjà livrés), mais dans des conditions opérationnelles limitées, et ce, plus de quatre ans après sa date de mise en service prévue initialement .



L'appel d'offres du programme KC-Y concerne quant à lui entre 140 et 160 exemplaires, avec une plateforme qui devra être opérationnelle en 2029. Boeing proposera logiquement une nouvelle fois son KC-46, adapté aux nouvelles spécifications requises par l'US Air Force.



En tant que maître d'oeuvre, Lockheed Martin travaille directement à la mise en oeuvre des exigences spécifiques à l'US Air Force au sein du LMXT. Aucune indication n'a à ce stade été avancée quant à la mise en place d'une ligne d'assemblage final d'A330 sur le sol américain. La motorisation de l'appareil proposé sera par contre américaine. Le LMXT disposera notamment du premier système de ravitaillement en vol entièrement automatisé au monde (A3R).



Lockheed Martin rappelle aussi que l'A330 MRTT d'Airbus a été sélectionné par 13 pays et qu'il a déjà accumulé plus de 250 000 heures de vol pour ravitailler des avions de combat, de transport et de patrouille maritime américains et alliés dans des environnements et théâtre d'opération.