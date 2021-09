Aviation décarbonée : les carburéacteurs durables en ébullition

Dossier Aviation & Environnement : Le Journal de l'Aviation profite de l'Airbus Summit pour lancer toute une série d'articles de fond sur les enjeux de l'aviation décarbonée, sur la feuille de route et sur les solutions technologiques qui se présentent aux industriels et aux compagnies aériennes pour les prochaines décennies.



Les Biocarburants Aériens Durables (SAF - Sustainable Aviation Fuel) prennent une place importante dans les objectifs de réduction des émissions de CO2 du transport aérien. Certains SAF peuvent ainsi réduire de près de 85% les émissions par rapport au carburéacteur traditionnel, en prenant en compte la totalité de la chaîne, de la production jusqu'à la combustion en chambre.



Évidemment, l'utilisation massive de SAF à bord des avions commerciaux n'est pas encore possible compte tenu de son coût encore très élevé pour les compagnies aériennes (de l'ordre d'un facteur 4 par rapport au Jet-A1), synonymes d'augmentation malheureuse du prix des billets. Mais les récentes annonces d'augmentation des volumes de production, avec la création de bioraffineries dédiées en Europe et aux États-Unis, couplés à la réduction de la consommation des prochains moteurs, vont finir par rendre les carburants durables pour l'aviation viables. La contribution des SAF doit conduire à une...