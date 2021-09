Bombardier présente le Challenger 3500, une version modernisée du Challenger 350

Bombardier continue de travailler à l'amélioration de ses produits. Pour remettre le Challenger 350 au goût du jour, l'avionneur canadien a retravaillé plusieurs de ses aspects, créant un Challenger 3500. Cette nouvelle version du jet d'affaires super-intermédiaire devrait entrer en service au second semestre 2022.



Les évolutions sont tout d'abord à chercher en cabine. Bombardier propose un nouvel aménagement, pour lequel il s'est concentré sur le confort et la durabilité. Par exemple, il souligne que le fauteuil Nuage, lancé en 2018, sera proposé dans la configuration standard de l'appareil. Des commandes vocales ont été intégrées pour contrôler les systèmes d'éclairage, de température et de divertissement, ainsi que des écrans 4K de 24 pouces et des chargeurs sans fil. La durabilité se retrouve dans le choix de matériaux éco-responsables pour le design.



Le poste de pilotage a lui aussi reçu quelques aménagements, notamment l'intégration d'un système d'automanette, dont Bombardier affirme qu'il est le plus complet dans sa catégorie.



L'attention à la durabilité a été déployée dans plusieurs domaines, ce qui lui permettre de faire l'objet d'une déclaration environnementale de produit (DEP). En plus du choix des matériaux, Bombardier a choisi de proposer l'eco App de SITA, qui combine sa solution eWAS Pilot avec la solution OptiFlight de Safety Line et permet d'optimiser les plans de vol pour réduire la consommation de carburant.



Par ailleurs, les essais en vol du Challenger 3500 seront couverts par la solution de World Fuel Services, qui permet d'acheter du carburant durable d'aviation et de couvrir les émissions restantes grâce à des crédits carbone.