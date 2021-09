Vers une redistribution des cartes sur le marché des gros avions cargo ?

Le monde des avions cargo de grande capacité est à l'aube d'un bouleversement et le leader du marché pourrait bien y laisser des plumes.



La fin du programme 747-8F chez Boeing l'année prochaine, suivi de l'impossibilité de poursuivre la production des 767-300F et 777F au delà du 1er janvier 2028 pour cause de non respect des nouveaux critères liés aux émissions de CO2 de l'OACI sont clairement une véritable épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête de l'avionneur américain. En attendant l'arrivée très probable d'une version tout cargo du 777X, qui n'arrivera pas sur le marché avant le milieu de la décennie, au plus tôt, Airbus a cette fois tiré le premier un proposant un nouvel avion cargo au coeur de sa gamme de gros-porteurs de nouvelle génération.



L'A350F, qui pourra transporter plus de 90 tonnes de marchandises, entrera ainsi sur le marché en...