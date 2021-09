Comment AdaCore s'impose toujours plus dans l'avionique et les systèmes embarqués

AdaCore est au coeur des logiciels critiques pour l'aéronautique civile et militaire en fournissant des outils de développement aux principaux acteurs du secteur. Spécialiste des langages Ada et SPARK, la société renforce encore son positionnement en s'appuyant sur la réglementation DO-178C pour faciliter le processus de certification des logiciels avioniques de ses clients.



Un succès transatlantique dans les logiciels embarqués



Comme nous l'explique Jamie Ayre, le directeur commercial d'AdaCore, la société est née aux États-Unis en 1994 en participant à un projet de recherche financé par le DoD pour créer un outil de développement et de compilation dans le langage Ada, un langage d'ailleurs lui-même aussi inventé pour les besoins du Pentagone qui venait de réaliser qu'il disposait de beaucoup trop de langages en utilisation, avec la difficulté de devoir maintenir de nombreux systèmes et en assurer leur sécurité. AdaCore a alors fourni sa technologie, du support, mais surtout aussi la faculté pour ses clients de produire des logiciels propriétaires, les outils eux-mêmes étant open source. La société s'est ensuite implantée en France en 1996 pour se développer sur le marché européen, une stratégie payante puisque la filiale française est devenue la maison mère de toutes ses autres filiales (US, Royaume-Uni, Allemagne et Estonie) depuis, avec plus d'une soixantaine de personnes à Paris.



Le succès commercial d'AdaCore ne se dément d'ailleurs plus des deux côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, la société travaille avec les plus grands (GE, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon...). Elle vient d'ailleurs de signer un important contrat avec l'équipementier Collins Aerospace pour lui fournir le générateur de code automatique QGen pour les modèles Simulink® et Stateflow® (lire l'encadré en bas de page). En Europe, AdaCore collabore notamment avec Thales sur les programmes Airbus grâce à son implantation en France, « au coeur de la maison de l'avionique en Europe » comme le décrit Jamie Ayre. Il note d'ailleurs que l'une des bases du succès des outils de développement et de compilation de la société repose aussi sur le fait qu'ils ne souffrent d'aucune règle ITAR, un impératif en Europe.



Jamie Ayre nous explique aussi que le modèle économique d'AdaCore repose sur une souscription annuelle et qu'au fur et à mesure que la réputation de la société et que les relations avec ses clients se sont développées, la demande pour plus de technologies pour maintenir, bâtir et faire grandir les logiciels s'est aussi fait sentir, tout comme une demande croissante pour les services.



Faciliter la certification auprès des autorités aéronautiques



La mise en place de la norme DO-178C, associée au concept d'ingénierie des systèmes basé sur le modèle (Model Based System Engineering - MBSE) sont venus simplifier les processus de conception des logiciels embarqués ces dernières années.



Pour Cyrille Comar, Président et cofondateur d'AdaCore « DO-178C a été extrêmement efficace pour donner l'assurance que le logiciel répond à ses exigences déclarées, mais son défi majeur est qu'elle est perçue comme une norme assez exigeante et donc assez coûteuse à appliquer ». Ainsi, pour faciliter le processus de certification des logiciels avioniques de ses clients, il explique qu'AdaCore fournit des bibliothèques d'exécution spécialisées qui ont déjà été utilisées dans des systèmes certifiés ainsi des outils de développement et de vérification qui ont été qualifiés pour une utilisation à cette norme. « Les preuves de certification / qualification peuvent être mises à disposition de nos clients, simplifiant ainsi leur effort et réduisant leurs coûts » précise-t-il.



« Nous élargissons notre offre en fournissant plusieurs services qui aident nos clients à s'assurer que le software fera ce qu'il est censé faire même lors des situations qui sortent de l'ordinaire » ajoute Jamie Ayre. Il cite notamment la création d'une plateforme multi-usage de GE en collaboration étroite avec son partenaire Wind River, une plateforme qui devait être certifiée conforme avec les standards avioniques DO-178. « Aujourd'hui, nous avons vraiment dédié une partie de notre société, au niveau des offres et des ressources, pour aider les clients à aborder ces contraintes de certification » explique-t-il. Mieux, AdaCore a créé des outils qui prennent ces modèles et qui vont les traduire en code tout en permettant de fournir des preuves aux autorités de certifications (EASA, FAA...) pour démontrer qu'ils sont conformes aux normes DO-178. « Nous facilitons la certification et mettons en place des outils qui apportent de la souplesse lors du processus de certification grâce à nos services et à notre expertise » poursuit-il.



AdaCore propose ainsi des services de support grâce à des informaticiens BAC +5 à BAC +8, les clients ayant alors accès à un niveau d'expertise inégalé sur le langage de programmation en lui même, sur les outils et sur des domaines spécifiques comme la certification avionique. « C'est une réelle garantie pour les clients pour construire leur plateforme, les faire certifier, mais aussi les maintenir sur la durée ».