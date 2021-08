Bombardier revoit ses prévisions annuelles à la hausse

Après un premier semestre réussi, Bombardier est plus confiant pour son avenir proche. L'avionneur canadien a publié de bons résultats pour son deuxième trimestre, ce qui l'a poussé à réviser à la hausse ses prévisions annuelles.



Il s'attend ainsi à atteindre le haut de la fourchette qu'il s'était fixé pour les livraisons d'avions et remettre ainsi 120 appareils à leur client (contre 110 à 120 livraisons initialement planifiées). Ceci devrait avoir un impact direct sur le chiffre d'affaires, qui devrait dépasser les 5,8 milliards de dollars (contre 5,6 milliards), ainsi que sur l'EBITDA, qui pourrait avoisiner les 575 millions de dollars (au lieu de 500 millions de dollars).



Bombardier a en effet bouclé un deuxième trimestre solide, porté par l'augmentation du nombre de livraisons (29 appareils), la demande soutenue pour des jets larges et la hausse des recettes liées aux services, grâce à l'utilisation croissante de la flotte...