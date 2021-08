GOL veut de nouveau accélérer le renouvellement de sa flotte avec le Boeing 737 MAX

Après des mois de difficultés, GOL voit l'embellie. La low-cost brésilienne a donc remis son projet de transformation de flotte parmi ses priorités immédiates et prévoit d'acquérir 28 Boeing 737 MAX 8 pour accélérer le renouvellement de ses appareils. Ils lui permettront de remplacer 23 Boeing 737-800 d'ici la fin de l'année 2022.



Quinze 737 MAX 8 seront financés par des contrats de leasing opérationnel, neuf par des accords de cession-bail et quatre par leasing financier. L'objectif de GOL est de posséder la moitié de sa flotte grâce à des leasings financiers, l'autre moitié des appareils étant couverte par du leasing opérationnel qui lui donne une plus grande flexibilité pour s'adapter aux fluctuations de la demande.



Actuellement, GOL exploite douze 737 MAX 8 -elle a été la toute première compagnie à les remettre en service après la re-certification par la FAA - mais les livraisons sont très soutenues...