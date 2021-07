Pour Thales, « les années à venir vont être des années de forte accélération vers plus de technologie » en aéroport

Invités du Podcast de l'Aviation cette semaine, Lionel Salmon, directeur Stratégie et marketing, Systèmes de protection de Thales, et Youzec Kurp, vice-président Identité et biométrie de Thales.



Cette semaine, Thales aborde avec nous le thème de l'aéroport du futur et de ses enjeux : améliorer l'expérience passager, améliorer l'efficacité opérationnelle et économique (surtout à l'heure où les possibilités d'expansion se restreignent) et accompagner les évolutions pour le rendre plus sûr. Si la crise sanitaire a mis un coup d'arrêt aux opérations, elle devrait également avoir un effet accélérateur vers un aéroport plus numérique. Thales travaille notamment beaucoup sur les possibilités offertes par l'identité numérique, qui pourrait être utilisée dans toutes les étapes du parcours client, en aéroport mais aussi en dehors.