Dassault Aviation proposera une version PATMAR du Falcon 10X

Dassault Aviation confirme qu'il proposera à la France une version de patrouille maritime (PATMAR) du futur Falcon 10X. L'information a été annoncée par Éric Trappier, le PDG de l'avionneur français, lors de la présentation des résultats semestriels le 22 juillet.



Cette décision est directement liée à l'échec du programme franco-allemand MAWS (Maritime Airborne Warfare System), conséquence de la décision de l'Allemagne de commander cinq avions de patrouille maritime Boeing P-8A Poseidon il y a quelques jours pour remplacer les 8 Lockheed P-3C Orion de la Marineflieger qui seront retirés en 2024.



L'acquisition des Poseidon de la Bundeswehr est évidemment considérée comme une solution définitive et non plus intérimaire, torpillant de fait l'existence même du programme franco-allemand pour définir une nouvelle plateforme de surveillance maritime commune.



Le programme MAWS capitalisait sur un avion de patrouille maritime basé sur la plateforme A321neo d'Airbus, un programme évidemment...