Turkish Technic s'intéresse à la Malaisie

La division MRO de Turkish Airlines ne cache plus ses ambitions pour la région Asie-Pacique. Turkish Technic a récemment signé un accord préliminaire avec Sapura Technics Sdn Bhd, une filiale du groupe Sapura Resources spécialisée dans la maintenance aéronautique. Une cérémonie était organisée à cette occasion le 12 juillet dernier à Istanbul, en présence du PDG de Turkish Airlines Ilker Ayci, du directeur général de Turkish Technic Mikail Akbulut et de toute une délégation accompagnant le ministre malaisien du Commerce international et de l'Industrie Mohamed Azmin Ali.



Turkish Technic précise ainsi vouloir se démarquer de se concurrents dans la maintenance aéronautique, alors que le secteur est profondément impacté par la crise liée à la pandémie avec les restrictions de voyages. La division MRO de Turkish Airlines souhaite ainsi augmenter ses capacités, élargir son portefeuille de clients et poursuivre ses efforts d'investissement et de croissance.



«...