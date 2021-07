Guillaume Faury prend la présidence du GIFAS

Le conseil d'administration du GIFAS, réuni le 8 juillet, a élu Guillaume Faury président du groupement. Le président exécutif d'Airbus, succède à Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, qui occupait cette fonction depuis 2017 et dont le mandat arrive à terme.



« La filière aéronautique et spatiale est, aujourd'hui plus que jamais, confrontée à des défis stratégiques auxquels nous devons apporter des réponses tant immédiates que de long terme. Ces défis sont, d'une part, liés à la sortie de la crise de la Covid et à la baisse du trafic aérien, en anticipant et préparant le rebond et la reprise des cadences de production. Ces défis sont également de nature environnementale avec pour ambition d'accélérer la transition de l'aéronautique vers une aviation décarbonée avec un avion zéro émission, digital et connecté », a-t-il déclaré, rappelant les axes prioritaires sur lesquels le GIFAS travaille.



En parallèle, Bruno Even a été élu à la présidence du Comité de Pilotage du CORAC (Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile). Le président exécutif d'Airbus Helicopters succède à Jean-Brice Dumont, Executive Vice-Président, Avions militaires d'Airbus Defence and Space, qui occupait le poste depuis 2019.



Les présidents des autres entités ont été réélus à leur poste. Ainsi, Martin Sion, président de Safran Electronics & Defence, reste président du GEAD (Groupe des Equipements Aéronautiques et de Défense), tandis que Didier Kayat, directeur général de Daher, et Emmanuel Viellard, PDG de Lisi Aerospace, en demeurent les vice-présidents.



Christophe Cador, PDG de Satys et président du Comité AERO-PME, conserve quant à lui sa fonction de trésorier du GIFAS. Enfin, Patrick Daher, président du groupe Daher, est réélu commissaire général des Salons Internationaux de l'Aéronautique et de l'Espace de Paris - Le Bourget.