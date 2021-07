Arts et Métiers coordonne un projet d'intégration de capteurs dans les aubes de soufflante des moteurs

Arts et Métiers a annoncé qu'il coordonnait depuis avril le projet Morpho. Financé par l'Union européenne à hauteur de 5 millions d'euros et devant durer jusqu'à l'automne 2024, Morpho (Manufacturing, overhaul, repair for prognosis health overreach) a pour objet l'intégration de capteurs imprimés et à fibre optique dans les aubes de soufflante de nouvelle génération.



Le principal objectif du projet de recherche est de participer à la définition des futures normes pour industrialiser ces structures bénéficiant de « capacités cognitives » dès leur fabrication. Les dix partenaires qui y participent - dont Safran Tech et l'institut technique néerlandais TU Delft - vont concevoir et valider les procédés industriels qui permettront de les industrialiser mais aussi de les surveiller et, à la fin de leur cycle de vie, de les recycler.



En effet, l'Union européenne explique que les aubes de soufflante modernes et futures sont conçues et fabriquées selon...