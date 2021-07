Transport aérien : ne tuons peut-être pas trop vite les classes à haute contribution...

Le monde du transport aérien connaît assurément un choc sans précédent dans son histoire et les tentations d'en prédire des conséquences durables quant aux comportements des passagers resteront encore longtemps un exercice périlleux, tout au moins tant que des restrictions sur les voyages ne seront pas définitivement abolies un peu partout sur la planète. En attendant, certains y voient un véritable bouleversement des voyages d'affaires sur le long terme, à l'instar de la Chaire Pégase (Montpellier Business School) qui estime que 38% des déplacements professionnels en avion seront durablement remplacés par des visioconférences, un phénomène calqué sur l'accélération du télétravail constatée en France avec la succession des confinements.



Ce que l'on sait, c'est que le voyage d'affaires est généralement celui qui est le plus longtemps impacté lors de l'émergence d'une crise économique, comparativement aux voyages affinitaires ou au tourisme de façon plus large. De plus, après chaque crise,...