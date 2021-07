Bombardier se renforce sur le marché de l'occasion

Désormais recentré sur le secteur de l'aviation d'affaires, Bombardier étend ses activités sur le marché de l'occasion. L'avionneur a lancé un programme de garantie sur des appareils de seconde main qui lui permet de commercialiser des avions d'occasion qu'il a sélectionnés, inspectés et mis à niveau. Ces appareils sont couverts par une garantie constructeur d'un an.



L'avionneur explique que sa solution permet aux futurs clients de s'inscrire pour recevoir une alerte dès qu'un appareil est disponible. De son côté, dès qu'il intègre un Learjet, Challenger ou Global de seconde main, Bombardier l'inscrit au programme Smart Services et le met à niveau par des inspections de maintenance et, le cas échéant, l'application de service bulletins et de mises à jour systèmes. La cabine est entièrement nettoyée et désinfectée voire remise à neuf et l'extérieur est repeint en blanc pour pouvoir recevoir une nouvelle livrée choisie par le client.



Enfin,...