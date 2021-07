« Si le transport aérien n'accompagne pas l'écologie, il sera hors-jeu » - Laurent Magnin, ex-PDG de XL Airways

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Laurent Magnin, ancien PDG de XL Airways.



Laurent Magnin sort de près de deux ans de silence pour livrer ses réflexions sur le transport aérien et la nécessité absolue de décarbonation qui se pose à lui. Soulignant les progrès énormes que le secteur a faits jusqu'à présent, il s'inquiète du fait que la croissance anticipée du trafic annihile tous les efforts technologiques réalisés en continu et estime qu'il faut une révolution, qui ne pourra survenir qu'avec un soutien des gouvernements. Refusant tout autant que le transport aérien soit dénoncé comme grand responsable du réchauffement climatique qu'il soit absous de toute responsabilité, il rappelle que c'est un outil de liberté, qui doit être maintenu avec l'aide des politiques. Enfin, il déplore un problème de communication du secteur, qui reste trop replié sur lui-même et ne parle pas suffisamment au public.