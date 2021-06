Air2030 : la Suisse a tranché pour le F-35 de Lockheed Martin au détriment du Rafale et du Typhoon

Le Conseil fédéral helvète a choisi d'acquérir 36 avions de combat F-35A de Lockheed Martin dans le cadre du programme Air2030. Le Lightning II était en concurrence avec le Rafale de Dassault Aviation, le F/A-18E/F Super Hornet de Boeing et l'Eurofighter d'Airbus produit avec Leonardo et BAE Systems.



Cette décision a finalement été tranchée le 30 juin et va être proposée au Parlement suisse en vue de l'acquisition définitive des nouveaux avions de combat américain. Ces futurs avions de combat viendront remplacer l'intégralité de la flotte de Northrop F-5E/F Tiger II et Boeing F/A-18 Hornet des Forces aériennes suisses.



Le contrat des F-35A était évalué à 5,068 milliards de francs suisses en février dernier. Au total, les coûts globaux, qui regroupent les coûts d'acquisition et d'exploitation se montent à environ 15,5 milliards de francs suisse sur 30 ans pour le F-35A. Selon le gouvernement suisse, la différence avec le deuxième candidat le moins cher était de l'ordre de 2 milliards de francs suisses.



Pour le Conseil fédéral helvète, le F-35A offrait ainsi « la plus haute utilité globale tout en étant de loin le plus avantageux ». L'avion de combat américain est par ailleurs qualifié de « système d'armes le plus moderne », avec « une durée de vie prévue de 30 ans », ce qui lui confère « un avantage majeur par rapport aux autres candidats ».



La maintenance des futurs F-35A sera effectuée en Suisse par RUAG.



Pour rappel, les livraisons des premiers chasseurs sont attendues à horizon 2025, les F-18 suisses devant être tous retirés du service d'ici 2030.



Le gouvernement suisse a également sélectionné le système de missiles Patriot de Raytheon dans le cadre de son programme de défense sol-air longue portée (DSA LP), au détriment du SAMP/T de l'Européen Eurosam (MBDA Thales).