« L'efficacité énergétique est le moteur de la compétitivité, nous avons toujours été engagés dans cette cause » - Chris Raymond, directeur Sustainability de Boeing

Si le cours des choses était « normal », le salon du Bourget aurait eu lieu la semaine dernière. Et Boeing aurait placé son salon sous le signe de l'aviation plus verte. La décarbonation de l'aviation se trouve en effet au coeur des préoccupations de l'avionneur et Chris Raymond, son directeur chargé des questions de développement durable, a pris le temps de nous en parler.



Quelles sont les pistes qu'explore Boeing pour rendre l'aviation plus verte ?



Un fondement important de notre industrie, c'est la recherche d'efficacité en matière de consommation de carburant. C'est aussi le fondement même de la concurrence dans notre secteur. Nos efforts s'attachent à rendre les avions plus légers, avec un plus grand rayon d'action et une charge utile plus importante. A chaque fois qu'une compagnie achète un appareil nouvelle-génération, ce dernier lui permet de réduire la consommation de 15% à 20% par rapport...