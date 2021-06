La FAA estime que le Boeing 777X ne sera pas certifié avant mi-2023

Le processus de certification du Boeing 777X prend du retard. Selon un document daté du 13 mai et consulté par le Seattle Times et Reuters, la FAA prévient que le 777X ne pourra vraisemblablement pas être certifié avant le milieu voire la fin de l'année 2023. Plusieurs événements ont en effet ralenti le processus et poussé l'autorité américaine à refuser d'octroyer l'autorisation d'inspection de type (TIA - Type Inspection Authorization) nécessaire à Boeing pour avancer dans le processus de certification. « L'appareil n'est pas prêt pour la TIA », estimerait la FAA.



Selon le Seattle Times, un événement de tangage non commandé est survenu en décembre 2020 et inquiète la FAA. Elle souhaite s'assurer que Boeing a identifié la cause de cet incident sérieux et a apporté les correctifs nécessaires. Une attention particulière serait par ailleurs portée à la traînée de l'appareil.



Elle s'inquiéterait également d'un manque de maturité de la conception de l'appareil, qui se traduirait notamment par un système avionique critique qui ne respecterait pas totalement les exigences et par la volonté de Boeing d'apporter des modifications matérielles et logicielles tardives sur le système de commande des actionneurs de l'appareil. Enfin, les dates de mise à jour logicielles ne cessent de glisser, ce qui renforce la suspicion de l'agence.



La FAA envisagerait la possibilité d'augmenter le nombre de vols d'essais nécessaires à la certification, ce qui impliquerait que celle-ci ne soit délivrée que dans deux ans au mieux. Initialement, Boeing estimait pouvoir faire entrer son 777-9 en service en 2020. Ce ne devrait plus être que 2024. Cela rejoint les déclarations de Tim Clark, il y a un mois, qui estimait qu'Emirates pourrait ne pas recevoir ses 777-9 avant 2024 et prévenait que sa compagnie aérienne ne les accepterait pas s'ils ne remplissaient pas leur cahier des charges.