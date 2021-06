Le Boeing 737 MAX 10 prend son envol

Le dernier membre de la famille 737 MAX vole à son tour. Le Boeing 737-10 a en effet réalisé son vol inaugural le 18 juin, restant 2h30 dans les airs avant d'atterrir à Boeing Field. « Le profil de vol nous a permis de tester les systèmes, les commandes de vol et la maniabilité de l'avion, qui se sont tous révélés exactement conformes à nos attentes », a commenté la chief pilot Jennifer Henderson.



Le programme d'essais en vol est donc lancé et l'appareil est en route vers sa certification.



Le 737-10 présente quelques spécificités par rapport aux autres 737 MAX. Son fuselage a été allongé de 4,28 mètres par rapport au 737-8, ce qui lui permet d'emporter jusqu'à 230 passagers dans le cas d'une configuration monoclasse de la cabine. Cet allongement a eu des conséquences au niveau du train d'atterrissage qui a été modifié pour réduire le risque de « tail strike » au moment de la rotation. Un levier a été intégré au système de train principal qui lui permet de se déployer progressivement durant la rotation. Il se replie une fois que l'appareil a décollé, permettant à l'ensemble du système de tenir dans la même case de train que celle présente sur les autres 737 MAX.



Le Boeing 737-10 avait été lancé durant l'édition 2017 du salon du Bourget pour contrer l'Airbus A321neo - qui garde toutefois l'avantage en termes de capacités avec 240 passagers et de rayon d'action avec 7 400 km contre 6 110 km. Le plus long des 737 MAX devait initialement être mis en service en 2020 mais les crises liées au programme puis à la pandémie de covid-19 ont décalé son calendrier de trois ans et son entrée en service doit désormais avoir lieu en 2023. United Airlines devrait être l'opératrice de lancement.



Avant la crise sanitaire et son lot d'annulations de commandes, Boeing avait indiqué que le 737 MAX 10 avait enregistré 550 engagements de la part d'une vingtaine de clients.