Le groupe SAF conquis par la version à cinq pales de l'hélicoptère H145 d'Airbus

Le groupe SAF va opérer avec trois nouveaux hélicoptères H145 dans sa nouvelle version cinq pales pour réaliser ses missions de protection ou de secours à la personne (EMS) en France. Ces trois nouvelles machines seront basées à Grenoble, Valence et Montpellier. Elles viendront rejoindre les trois autres H145 commandés par SAF en 2018 et 2020, dont le premier exemplaire a été récemment livré pour être déployé en Belgique.



Pour Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters « Ce nouveau contrat met en évidence le partenariat durable entre nos deux sociétés qui s'étend sur plus de deux décennies. Le H145 est une plateforme idéale pour les évacuations sanitaires, avec la plus grande cabine de sa catégorie et une charge utile imbattable, il est capable d'entreprendre les missions les plus exigeantes. Nous sommes heureux que le H145 à cinq pales gagne du terrain en France et joue un...