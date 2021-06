Liebherr-Aerospace et General Motors veulent développer un système de génération de puissance électrique par piles à combustible

Liebherr-Aerospace et General Motors ont décidé de s'associer pour développer un système de génération de puissance électrique par piles à hydrogène pour des applications aéronautiques.



L'idée est de s'appuyer sur la pile à hydrogène Hydrotec développée par General Motors et de la tester dans le cadre d'applications aéronautiques.



Le centre d'essais de Liebherr-Aerospace à Toulouse sera chargé de produire le démonstrateur, qui intégrera le système Hydrotec et les commandes et modèle de General Motors, et de réaliser les tests.



Cela fait plusieurs décennies que General Motors est investi dans le domaine des piles à combustible ; sa technologie est mature et a trouvé des applications dans plusieurs secteurs industriels.



« Le passage d'un système de génération de puissance électrique conventionnel à un système reposant sur la pile à hydrogène implique des modifications majeures des systèmes à bord de l'appareil, qui pourraient se traduire par une amélioration des performances de l'avion et une plus grande efficacité. C'est ce que nous voulons prouver en réalisant des tests approfondis. La technologie des piles à combustible Hydrotec de GM s'est révélée prometteuse dans le cadre de programmes automobiles et militaires structurants [...] », explique Francis Carla, directeur général et directeur technique chez Liebherr-Aerospace & Transportation.



Reste maintenant à savoir quelles sont les applications et le type d'aéronef potentiellement visés par ce partenariat, alors que des besoins commencent à émerger dans des domaines aussi divers que la génération auxiliaire de puissance (APU), la génération électrique de secours, l'électrification de nouveaux systèmes embarqués ou encore l'hybridation.