L'électronique de puissance de Liebherr-Aerospace entre dans les cockpits Airbus

Liebherr-Aerospace a été sélectionné par Airbus pour fournir l'onduleur statique de cockpit pour les familles A320 et A330 d'Airbus. Il s'agit du tout premier contrat liant Liebherr et l'avionneur européen dans le Chapitre 24 de l'ATA (Génération, distribution et conversion électrique), une nouvelle étape historique pour l'équipementier.



« Airbus et Liebherr coopèrent depuis les tout débuts d'Airbus. Chaque modèle d'avion commercial d'Airbus vole avec de la technologie Liebherr à bord. Maintenant, nous sommes très heureux d'ajouter une alimentation autonome électronique à notre portefeuille déjà vaste de systèmes et équipements, et nous sommes impatients d' étendre notre collaboration avec Airbus dans les technologies Power-on-Board », a expliqué Francis Carla, directeur général et Chief Technology Officer de Liebherr-Aerospace & Transport SAS.



Selon Liebherr-Aerospace, la nouvelle solution de convertisseur est plus fiable et plus légère que la solution actuellement embarquée. Elle est entièrement numérique et repose sur une technologie à large bande interdite, avec des fonctions de connexion améliorées. Le nouvel onduleur statique de Liebherr-Aerospace viendra remplacer l'équipement actuellement présent sur ces deux programmes.



Cette solution a par ailleurs été développée par deux entités du groupe Liebherr, à savoir Liebherr-Elektronik GmbH, implantée à Lindau (Allemagne), centre d'excellence de Liebherr pour l'électronique et acteur majeur dans son domaine, et Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, le centre d'excellence Liebherr de Toulouse pour les systèmes de gestion de l'air, et qui sera désormais aussi en charge de fournir le logiciel de l'onduleur.