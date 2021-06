Les industriels français préparent le vol d'un Airbus A320neo alimenté à 100% par du carburant durable

La recherche pour déployer l'utilisation du carburant durable d'aviation (SAF) accélère. Dans le cadre d'une rencontre organisée par l'AJPAE le 10 juin, Airbus et Safran ont annoncé le lancement d'une étude en vol qui doit analyser les effets de l'utilisation de 100% de SAF sur les monocouloirs. Mis en place dans le cadre du plan de relance aéronautique, le projet VOLCAN (VOL avec Carburants Alternatifs Nouveaux) rassemble Airbus, Safran, Dassault Aviation, le ministère des Transports et l'ONERA et prévoit de faire voler un A320neo d'essai motorisé par LEAP avec 100% de carburant durable avant la fin de l'année.



Partant du constat que l'avion à turbines à gaz va rester la norme d'ici 2050 pour le moyen et le long-courrier, les industriels se concentrent sur le « verdissement » du carburant qu'il va utiliser, qu'il provienne de la biomasse ou qu'il soit synthétique. Dans les deux cas, le carburant est...