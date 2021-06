L'ecoDemonstrator de Boeing fait la part belle aux technologies vertes

Boeing se prépare à une nouvelle campagne de démonstrateur technologique. Cette année, l'avionneur s'est associé à Alaska Airlines, qui va prêter l'un de ses Boeing 737 MAX 9 en attente de livraison pour tester près d'une vingtaine d'innovations technologiques destinées à améliorer l'efficacité économique et environnementale de l'aviation, ainsi que sa sécurité. La campagne d'essais en vol doit débuter le 29 juin et s'achèvera le 2 décembre.



L'ecoDemonstrator va parfaitement s'inscrire dans l'air du temps : une grande partie des technologies à tester porte sur l'amélioration de l'empreinte écologique des appareils. Par exemple, Boeing met en avant le travail sur un remplaçant au gaz halon 1301, utilisé pour éteindre les incendies moteurs mais qui n'est plus produit et est néfaste pour la couche d'ozone. Il s'agit du CF3 I, produit par Meggitt et actuellement en cours de test.



Boeing va également collaborer avec la NOAA (l'agence américaine responsable...